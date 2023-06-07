Вам может прийти повестка: названы категории украинцев, которые подпадают под мобилизацию в июне

Тех, кто не проходил срочную службу и не достиг мобилизационного возраста, могут призвать только с их добровольного согласия

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат.

"Телеграф" рассказывает, кому может прийти повестка в июне.

Под мобилизацию в июне подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для освобождения от призыва. Тех, кто не проходил срочную службу и не достиг мобилизационного возраста, могут призвать только с их добровольного согласия. Они должны подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Кого могут призвать:

Военных, проходивших срочную службу;

Офицеров запаса, резервистов, других лиц, имеющих опыт службы;

Граждан, не проходивших военную службу;

Ограничено пригодных граждан во время военного положения.

При этом, напомним, что в Украине официально был сокращен предельный призывной возраст. А это означает, что теперь украинцев могут мобилизовать уже с 25 лет.

Ранее мы писали о том, как в Украине изменится мобилизация в июне. Правила теперь станут жестче, а повесток будет больше.

Также мы сообщали о том, , кто в июне будет "целью" номер один для военкомата.