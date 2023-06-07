Вам може прийти повістка: названо категорії українців, які підпадають під мобілізацію у червні

Тих, хто не проходив строкову службу і не досягнув мобілізаційного віку, можуть покликати лише за їх добровільною згодою

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що багато громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки до військкомату.

"Телеграф" розповідає, кому може прийти повістка у червні.

Під мобілізацію у червні підпадають чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров’я та не мають законних підстав для звільнення від призову. Тих, хто не проходив строкову службу і не досягнув мобілізаційного віку, можуть призвати лише за їх добровільною згодою. Вони мають підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

Кого можуть призвати:

військових, які проходили строкову службу;

офіцерів запасу, резервістів, інших осіб, які мають досвід служби;

Громадян, які не проходили військову службу;

Обмежено придатних громадян під час воєнного стану.

При цьому, нагадаємо, що в Україні офіційно було скорочено граничний призовний вік. А це означає, що тепер українців можуть мобілізувати вже з 25 років.

Раніше ми писали про те, як в Україні зміниться мобілізація у червні. Правила тепер стануть жорсткішими, а повісток буде більше.

Також ми повідомляли про те, хто в червні буде "метою" номер один для військкомату.