Чи це законно? В Україні почали вручати повістки новим способом

Адвокат розповів, що робити у разі вручення повістки новим способом

В Україні чоловіки призовного віку продовжують отримувати повістки й тепер їх не лише вручають особисто, а й відправляють по СМС. Однак такий спосіб не є правильним.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів адвокат Роман Сімутін і пояснив, що потрібно робити у разі отримання повістки таким чином.

За словами правозахисника, нещодавно він подавав позов про скасовання штрафу за неявку по повістці. Його клієнту надійшло СМС-повідомлення, в якому йдеться про те, що йому необхідно з’явитися у військкомат.

"Подав я позов про скасування штрафу за неявку по повістці. Долучив договір, суд призначив дату, але відповідачі в особі ТЦК попросили суд перенести засідання – буває, це нормальна практика. Проте наступного дня на телефон, який вказаний у графі мого клієнта в договорі, приходить СМС: «У зв’язку з тим, що Ви своїм підписом підтвердили володіння даним номером, повідомляю про необхідність прибуття такого то числа, до такого то ТЦК, для уточнення облікових даних та проходження ВЛК", — написав Сімутін.

Що робити, якщо прийшла повістка по СМС

Роман Сімутін пояснив, що робити в такому разі нічого не потрібно, оскільки вручення повістки має відбуватися особисто під підпис або рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

"Поступово наближаємося до тотального контролю. Якщо ви десь у банку, податковій чи держустанові залишите свій номер телефону – чекайте на ексклюзивну смс-ку. І я не здивуюся, якщо вони знову випишуть штраф за неявку за повісткою у вигляді SMS-повідомлення, але це вже буде інша історія", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник Роман Горбач розповів, якій категорії чоловіків не можуть вручати повістки на вулиці.