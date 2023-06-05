Законно ли это? В Украине начали вручать повестки новым способом

Адвокат рассказал, что делать в случае вручения повестки новым способом

В Украине мужчины призывного возраста продолжают получать повестки и теперь их не только вручают лично, но еще и отправляют по СМС. Однако такой способ не является правильным

Об этом в своем Telegram-канале рассказал адвокат Роман Симутин и объяснил, что нужно делать в случае получения повестки таким образом.

По словам правозащитника, недавно он подавал иск об отмене штрафа за неявку по повестке. Его клиенту пришло СМС-сообщение, в котором говориться, что ему необходимо явиться в военкомат.

"Подал я иск об отмене штрафа за неявку по повестке. Подключил договор, суд назначил дату, но ответчики в лице ТЦК попросили суд перенести заседание – бывает, это нормальная практика. Однако на следующий день на телефон, указанный в графе моего клиента в договоре, приходит СМС: "В связи с тем, что Вы своей подписью подтвердили владение данным номером, сообщаю о необходимости прибытия такого то числа, в такой-то ТЦК, для уточнения учетных данных и прохождения ВВК", — написал Симутин.

Что делать, если пришла повестка по СМС

Роман Симутин объяснил, что делать в таком случае ничего не нужно, поскольку вручение повестки должно происходить лично под подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

"Постепенно приближаемся к тотальному контролю. Если вы где-нибудь в банке, налоговом или госучреждении оставите свой номер телефона – ждите эксклюзивную смс-ку. И я не удивлюсь, если они снова выпишут штраф за неявку по повестке в виде SMS-сообщения, но это уже будет другая история", — подытожил адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник Роман Горбач рассказал, какой категории мужчин не могут вручать повестки на улице.