В Україні скоротили вік призову на строкову службу до армії

За відповідне рішення віддали свої голоси 304 нардепи

В Україні, як і планували, знизили граничний призовний вік. Тепер українців призиватимуть до армії лише до 25 років замість 27.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення віддали свої голоси 304 нардепи.

Нагадаємо, що в міністерстві оборони раніше пояснювали, що зміни продиктовані тим, що на час воєнного стану немає потреби утримувати на військовому обліку призовників віком до 27 років.

Як це вплине на простих громадян

Якщо раніше громадяни до 27 років (які не мають статусу військовозобов’язаних, але придатні до служби) не могли потрапити до армії не за власним бажанням, оскільки призов на строкову службу під час воєнного стану не здійснюється, а мобілізувати їх теж не могли. То тепер відправляти на фронт можуть громадян, починаючи з 25-річного віку. Таким чином українців, які можуть отримати повістки, побільшає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому влітку будуть видавати повістки насамперед.

Також ми повідомляли, що юрист розповів, чи законне вручення повістки через родичів.