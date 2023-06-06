Повісток більше, а правила жорсткіші: як в Україні зміниться мобілізація у червні

З червня 2023 року набули чинності нові правила, що стосуються мобілізаційних заходів

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато українців, як і раніше, отримуватимуть повістки з військкоматів. При цьому, з червня 2023 року набули чинності нові правила, що стосуються мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє видання "Знай".

Так, наприклад, тепер українці не зможуть без наслідків влаштуватися на роботу чи вступити до навчального закладу, при цьому не стаючи на військовий облік. За це їм загрожує штраф — від 5100 до 8500 гривень.

Щоб влаштуватися на роботу або вступити до ВУЗу, необхідно підготувати пакет документів, крім стандартних:

Свідоцтво про припис для призовника;

Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаних осіб із таким статусом. Тобто це чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають причин (хвороби, інвалідність, троє дітей тощо), щоби не служити;

Військовий квиток для резервістів.

Крім того, з червня представники ТЦК можуть вручати повістки всім, незважаючи на "білий квиток" або довідку зі зняття з військового обліку. Після цього необхідно пройти ВЛК, щоб встановити придатність.

Також, як раніше вже повідомляв "Телеграф", в Україні офіційно було скорочено граничний призовний вік. А це означає, що тепер українців можуть мобілізувати вже з 25 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні почали вручати повістки новим способом.

Також ми повідомляли про те, хто в червні буде "метою" номер один для військкомату.