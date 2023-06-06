Повесток больше, а правила жестче: как в Украине изменится мобилизация в июне

С июня 2023 года в силу вступили новые правила, которые касаются мобилизационных мероприятий

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие украинцы, как и раньше, будут получать повестки из военкоматов. При этом, с июня 2023 года в силу вступили новые правила, которые касаются мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает издание "Знай".

Так, например, теперь украинцы не смогут без последствий устроиться на работу или поступить в учебное заведение, при этом не становясь на военный учет. За это им грозит штраф — от 5100 до 8500 гривен.

Чтобы устроиться на работу или поступить в ВУЗ, необходимо подготовить пакет документов, кроме стандартных:

Свидетельство о приписке для призывника;

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного лиц с таким статусом. То есть это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие причин (болезни, инвалидность, трое детей и т.п.), чтобы не служить;

Военный билет для резервистов.

Кроме того, с июня представители ТЦК могут вручать повестки абсолютно всем, несмотря на "белый билет" или справку со снятия с военного учета. После этого необходимо пройти ВВК, чтобы установить пригодность.

Также, как ранее уже сообщал "Телеграф", в Украине официально был сокращен предельный призывной возраст. А это означает, что теперь украинцев могут мобилизовать уже с 25 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начали вручать повестки новым способом.

Также мы сообщали о том, кто в июне будет "целью" номер один для военкомата.