Летняя мобилизация в Украине: какие есть виды повесток
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Один из видов повесток во время военного положения и общей мобилизации не выдают
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а потому летом мужчины продолжат получать повестки. Всего их существует четыре вида. Каждую из них военнообязанным мужчинам вручают в разных случаях.
Об этом сообщила глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко.
Повестка для уточнения данных
Если мужчина получил повестку такого вида, это означает, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения и обновления информации о месте работы, составе семью и других деталях.
Повестки на прохождение ВВК
Получение такой повестки означает, что мужчине необходимо пройти военно-врачебную комиссию, по результатам котором будет принято решение о том, годен ли он к службе или же нет.
Повестки на призыв
В данном случае такой вид повестки говорит уже непосредственно о призыве на службу. Сейчас такие повестки не выдают, ведь в настоящее время призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации.
Мобилизационное распоряжение
Это еще один вид повесток в Украине. Получение такого уведомления возможно после прохождения медицинской комиссии, которая признала военнообязанного годным к службе.
Напомним, что украинцы начали получать повестки по СМС. Правозащитник Александр Павличенко рассказал "Телеграфу", являются ли они законными и что будет, если их игнорировать.