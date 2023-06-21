Летняя мобилизация в Украине: какие есть виды повесток

Один из видов повесток во время военного положения и общей мобилизации не выдают

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а потому летом мужчины продолжат получать повестки. Всего их существует четыре вида. Каждую из них военнообязанным мужчинам вручают в разных случаях.

Об этом сообщила глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко.

Повестка для уточнения данных

Если мужчина получил повестку такого вида, это означает, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения и обновления информации о месте работы, составе семью и других деталях.

Повестки на прохождение ВВК

Получение такой повестки означает, что мужчине необходимо пройти военно-врачебную комиссию, по результатам котором будет принято решение о том, годен ли он к службе или же нет.

Повестки на призыв

В данном случае такой вид повестки говорит уже непосредственно о призыве на службу. Сейчас такие повестки не выдают, ведь в настоящее время призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации.

Мобилизационное распоряжение

Это еще один вид повесток в Украине. Получение такого уведомления возможно после прохождения медицинской комиссии, которая признала военнообязанного годным к службе.

Напомним, что украинцы начали получать повестки по СМС. Правозащитник Александр Павличенко рассказал "Телеграфу", являются ли они законными и что будет, если их игнорировать.