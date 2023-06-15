Украинцам начали присылать повестки по СМС: что будет, если их игнорировать - ответ правозащитника

В Украине действует чрезвычайно либеральный режим в отношении всех военнообязанных

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше, продолжат получать повестки от военкоматов. Их, к слову, в последнее время начали рассылать даже по СМС.

"Телеграф" поинтересовался у правозащитника Александра Павличенко о том, что означают такие "документы" с правовой точки зрения.

Прежде всего юрист отметил, что как для воюющего государства, в Украине действует чрезвычайно либеральный режим в отношении всех военнообязанных. А что касается повесток по СМС, то тут речь идет об информации, которая в принципе не влечет каких-либо юридических последствий.

"Потому что человек всегда может сказать, что он это СМС-сообщение не получал. Эта информация предназначена для личности, чтобы выяснить, где она и может ли явиться, чтобы получить повестку. Потому что повестка всегда вручается в письменном виде, и мы четко знаем, как она законно должна выдаваться гражданину…Тот способ [мобилизации], который Украина демонстрирует, чрезвычайно либерален. Следовательно, говорить, что это какое-то нарушение или злоупотребление правами, по-моему, не приходится", — говорит Павличенко.

Он также добавил, что армия это не только "штурмовики", но еще и огромное количество различных профессий, например, водители, повара и т.д. Все их нужно учесть и набирать граждан, которые подпадают под мобилизацию, а в Украине сначала войны многие люди не проживают в местах, где они зарегистрированы.

"Поэтому здесь и возникает вопрос, каким образом информировать лицо о том, что оно должно быть хотя бы зарегистрировано по конкретному месту жительства и для возможной мобилизации через райвоенкомат. Это совершенно логично. По моей оценке, эти правила сейчас отрабатывают в Украине, и они, повторяю, чрезвычайно либеральны, они не репрессивные", — считает он.

Больше о правах граждан в условиях военного положения и мобилизации вы можете прочитать в интервью Александра Павличенко для "Телеграфа" под названием "Повестки по СМС, наказание за спиртное на природе, проверка документов: интервью с правозащитником Павличенко, ч.II".

Ранее мы писали о том, на кого из украинцев этим летом военкомы будут обращать больше внимания.