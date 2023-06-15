Повестки по СМС, наказание за спиртное на природе, проверка документов: интервью с правозащитником Павличенко, ч.II

Глава Хельсинкского союза оценил "Телеграфу" ситуацию с правами граждан в условиях военного положения

В Украине мужчины призывного возраста продолжают получать повестки, и теперь их не только вручают лично, но отправляют по СМС. Почему военкоматы избрали такой способ информирования, насколько это законно и как урегулировать некоторые другие спорные ситуации, связанные с правами человека в условиях военного положения?

Обо всем этом правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко рассказал во второй части интервью "Телеграфу".

О повестках по СМС

— В Украине действует военное положение, объявлена мобилизация. Недавно украинцам по СМС стали поступать сообщения о повестках. Что это значит с правовой точки зрения и насколько это законно?

— Не следил за тем, чтобы это было где-то определено (в нормативно-правовых актах. — Авт.). Если же это действительно определено соответствующим распоряжением, то речь идет об информации, которая в принципе не влечет каких-либо юридических последствий. Потому что человек всегда может сказать, что он это СМС-сообщение не получал. Эта информация предназначена для личности, чтобы выяснить, где она и может ли явиться, чтобы получить повестку. Потому что повестка всегда вручается в письменном виде, и мы четко знаем, как она законно должна выдаваться гражданину.

По-моему, в условиях войны у нас, как у воюющего государства, на сегодняшний день существует чрезвычайно либеральный режим в отношении всех военнообязанных.

Вопрос мобилизации должен быть на четком контроле со стороны военкоматов для понимания, каков ресурс, чтобы воевать и сопротивляться, мобилизируя граждан не только для штурмовых действий. Поскольку армия — это в большей степени не только штурмовики. Это — и водители, и юристы, и санитары, и строители, и пожарные. Это охватывает и техническое обеспечение, ремонт техники, изготовление разного оборудования для ведения боевых действий и так далее. То есть существует ряд профессий, непосредственно не связанных именно с ведением боевых действий. В этом ключе есть очень много различных категорий профессий, которые должны быть учтены и подпадают под мобилизацию.

Тот способ [мобилизации], который Украина демонстрирует, чрезвычайно либерален. Следовательно, говорить, что это какое-то нарушение или злоупотребление правами, по-моему, не приходится.

Обычный способ – повестка, направленная лицу в письменном виде. Но учитываем то, что на сегодняшний день в Украине значительное количество населения (думаю, до 40-50%) проживает не в местах, по которым оно зарегистрировано (учитывая то, что большое количество уехало, переместилось в другие места, и не всегда такие граждане стали на учет, в том числе военный учет).

Поэтому здесь и возникает вопрос, каким образом информировать лицо о том, что оно должно быть хотя бы зарегистрировано по конкретному месту жительства и для возможной мобилизации через райвоенкомат. Это совершенно логично. По моей оценке, эти правила сейчас отрабатывают в Украине, и они, повторяю, чрезвычайно либеральны, они не репрессивные.

О требованиях постоянно носить паспорт

— В Украине действует режим военного положения, регулируемый постановлением Кабмина о порядке проверки и указом президента о военном положении. Но нет закона, обязывающего граждан постоянно носить с собой паспорт или другие документы. Является ли нарушением, если такое лицо останавливают, проверяют, требуют документы и задерживают?

— Если у правоохранителей есть подозрение о совершении незаконных действий. Например, это касается лица, подозреваемого в том, что оно осуществляет наблюдение за военным объектом. В таком случае правоохранители останавливают такое лицо и просят предоставить какие-либо персональные данные (показать паспорт), чтобы его идентифицировать. Лицо говорит: я здесь просто гуляю, отпустите меня и все такое.

Вопрос: нужно ли отпускать этого человека, чтобы он дальше "гулял", собирая данные о военных, или, может, нужно его задержать и выяснить, кто он и что он, проверить его мобильный телефон и так далее?

По-моему, здесь нет вопросов, что права человека в условиях военного положения ограничены. И они также должны коррелироваться с необходимостью обеспечивать безопасность и совершать подобные розыскные действия, направленные на сохранение территориальной целостности, оборону государства. То есть на осуществление всех правоохранительных шагов. В том числе по обеспечению режима секретности, который может нарушаться.

— Почему происходит тщательное выяснение персональных данных?

— Потому что возникают подозрения по поводу каких-то конкретных лиц. Есть большое количество лиц, имеющих российские документы. Если они пересекают границы блокпостов и едут на территорию, где ведутся военные действия, это вызывает потребность в дополнительном контроле или более тщательном осмотре.

С этим можно соглашаться или нет. Но, думаю, есть определенные инструкции и указания для тех, кто находится на этих блокпостах с тем, на что нужно обращать внимание и как действовать.

Честно скажу, у нас пока не было дел по обжалованию злоупотребления со стороны правоохранительных органов этим правом. Здесь нет репрессивного подхода или чрезмерного использования права на осмотр и установление личности. Поэтому, во-первых, говорить, что здесь есть нарушения, оснований нет.

Во-вторых, в случае, если лицо считает, что его права нарушены, оно всегда может обращаться в суд. Это процедура удаленного восстановления права, если оно было нарушено. С расходованием соответствующих ресурсов: тратой времени, потерей финансов, которые нужно использовать на адвокатскую поддержку и т.д. Но если лицо считает, что было грубое нарушение его права, пожалуйста, можно обжаловать.

Если речь идет об обычной проверке, она тоже осуществляется с какой-то целью, и понятно, когда она может применяться. Поэтому, думаю, здесь нужно с пониманием относиться к требованиям тех, кто обеспечивает порядок. Соответственно, это делается не с целью установления тотального контроля, а для выявления тех, кто может быть причастен к незаконному сбору информации (других незаконных действий). Собственно, для этого и устанавливаются персональные данные, откуда это лицо, законно ли оно находится на территории, находящейся под особым контролем и т.д. Поэтому вопрос безопасности сейчас превалирует в этой парадигме над вопросом простого требования выяснения персональных данных лица, которое должно иметь возможность предоставить эту информацию. Я не вижу здесь никаких проблем.

О выпивке на природе

— Сейчас с наступлением тепла многие граждане отдыхают в общественных местах, иногда употребляют спиртные напитки, курят, разводят костры и т.д. Есть ли с учетом военного положения распитие спиртного каким-либо отягчающим обстоятельством, и какое наказание за это может быть?

— В данном случае мы говорим исключительно об административном правонарушении. Не видел информации о том, что у нас есть массовые явления с незаконным отдыхом с нарушением установленных правил. В случае, когда это происходит, правоохранительные органы, как правило, делают замечания. Если это продолжается, полиция может привлечь к ответственности через составление протокола и соответствующего рассмотрения дела в суде.

Это — админнарушения, никакого уголовного правонарушения нет. Конечно, если это не повлекло за собой тяжелых последствий. Например, разожгли костер, он разгорелся и сгорел лес. Тогда это уже уголовное дело, которое будут расследовать с установлением причастных и т.д. А в противном случае это будет обычное админправонарушение, если оно достигает пределов административного правонарушения.

— Что вы имеете в виду?

— Просто выпивать, курить — не административное правонарушение, если это осуществляется в местах, где это не запрещено. Есть места, где это запрещено делать.

— Уточните, что грозит гражданам за незаконное распитие спиртного в запрещенных законом местах по шкале градации ответственности за админнарушения? Речь идет о штрафе или предусмотренном более жестком наказании, например, каких-то исправительных работах и т.п.?

— Не может быть никаких исправительных работ. Как правило, это предупреждение, а штраф очень редко налагается за такие действия. Это нужно, чтобы были хулиганские действия с особым вызовом.

Обычное распитие алкоголя у нас терпится, а не так, как в западных странах. В частности, в США или Канаде, где запрещено в публичном пространстве употреблять алкоголь. Люди там пьют в общественных местах только если держат бутылочку в каком-то пакете, не показывая даже, что они употребляют. Это разрешается, таковы там правила игры. Как только такое лицо получит бутылку, на него сразу наложат штраф, который превысит стоимость спиртного раз в десять.

* Есть ли юридические и правовые инструменты для наказания России, удастся ли заставить РФ (и когда именно) выплачивать украинцам компенсации за вред и страдания? Об этом Александр Павличенко рассказал в первой части интервью "Телеграфу" .