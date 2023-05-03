В Украине официально запретили салюты и фейерверки, но не всем: кого не касается

В Украине запрещено запускать фейерверки и салюты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на запуск и продажу салютов, фейерверков и петард.

На сайте Верховной Рады указано, что глава государства поставил подпись под законопроектом 2 мая. Таким образом, закон уже вступил в силу.

Напомним, что Рада приняла законопроект №7438 еще 11 апреля, "за" проголосовали 290 народных избранников.

Примечательно, что запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

В пояснительной записке говорится, что такие меры вводятся для предотвращения вреда для людей и животных во время развлечений.

Исключение составляют фейерверки класса F1, у которых очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

"Звуковые и световые эффекты использования пиротехники могут наносить вред психологическому здоровью населения во время войны из-за их сходства со звуками взрывов", — написали авторы документа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в марте во дворе многоэтажного дома на Борщаговке в Киеве мужчина запустил салют.