В Украине официально запретили салюты и фейерверки, но не всем: кого не касается
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В Украине запрещено запускать фейерверки и салюты
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на запуск и продажу салютов, фейерверков и петард.
На сайте Верховной Рады указано, что глава государства поставил подпись под законопроектом 2 мая. Таким образом, закон уже вступил в силу.
Напомним, что Рада приняла законопроект №7438 еще 11 апреля, "за" проголосовали 290 народных избранников.
Примечательно, что запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.
В пояснительной записке говорится, что такие меры вводятся для предотвращения вреда для людей и животных во время развлечений.
Исключение составляют фейерверки класса F1, у которых очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.
"Звуковые и световые эффекты использования пиротехники могут наносить вред психологическому здоровью населения во время войны из-за их сходства со звуками взрывов", — написали авторы документа.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в марте во дворе многоэтажного дома на Борщаговке в Киеве мужчина запустил салют.