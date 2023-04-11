В Украине полностью запретили фейерверки и петарды - решение Рады

Решение поддержали 290 депутатов

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. То есть салюты, фейерверки и петарды теперь под запретом.

Об этом сегодня, 11 апреля, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, решение поддержали 290 депутатов.

Речь идет о законопроекте №7438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения пиротехнических изделий", который запрещает использование фейерверков, петард и салютов. Вместе с тем запрет распространяется и на их продажу и передачу. Проводить мероприятия с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ также нельзя.

Согласно документу, в Украине запрещает продажа и использование фейерверков классов F2 (общего использования, имеют низкий уровень опасности и шума), F3 (имеют средний уровень опасности), F4 (профессионального использования, имеют высокий уровень опасности). Также запрещена продажа и передача фейерверков класса F1 лицам, которые не достигли 16 лет.

Что касается пиротехнических изделий класса Т1 и изделий класса P1, их могут продавать или передавать только совершеннолетним лицам. А сценические пиротехнические изделия класса Т2 и Р2, которые имеют высокий уровень опасности — только лицам со специальной подготовкой.

В пояснительной записке указывается, что по задумке авторов проекта, реализация закона поспособствует защите населения от негативных последствий использования пиротехнических изделий, усилению борьбы с жестоким обращением с животными, которые страдают от громких звуков.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале добавил, что данный запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте во дворе многоэтажного дома на Борщаговке в Киеве мужчина запустил салют. Полицейские установили его личность и изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов. Теперь ему грозит серьезное наказание.