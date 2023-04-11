В Україні повністю заборонили феєрверки та петарди — рішення Ради

Рішення підтримали 290 депутатів

Верховна Рада ухвалила загалом законопроект, який передбачає посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів. Тобто салюти, феєрверки та петарди тепер під забороною.

Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, рішення підтримали 290 депутатів.

Йдеться про законопроект №7438 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів", який забороняє використання феєрверків, петард та салютів. Водночас заборона поширюється і на їх продаж та передачу. Проводити заходи з використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин також не можна.

Згідно з документом, в Україні забороняє продаж та використання феєрверків класів F2 (загального використання, мають низький рівень небезпеки та шуму), F3 (мають середній рівень небезпеки), F4 (професійного використання, мають високий рівень небезпеки). Також заборонено продаж та передачу феєрверків класу F1 особам, які не досягли 16 років.

Щодо піротехнічних виробів класу Т1 та виробів класу P1 їх можуть продавати або передавати тільки повнолітнім особам. А сценічні піротехнічні вироби класу Т2 та Р2, які мають високий рівень небезпеки, — лише особам зі спеціальною підготовкою.

У пояснювальній записці вказується, що, за задумом авторів проекту, реалізація закону сприятиме захисту населення від негативних наслідків використання піротехнічних виробів, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами, які страждають від гучних звуків.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі додав, що ця заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні у дворі багатоповерхового будинку на Борщагівці у Києві чоловік запустив салют. Поліцейські встановили його особу та вилучили використану піротехніку на 36 пострілів. Тепер йому загрожує серйозне покарання.