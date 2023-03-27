У Києві чоловік випив та запускав салют — йому загрожує реальний строк (відео)

Порушник пояснив причину свого вчинку

У Києві на Борщагівці чоловік запустив салют у дворі багатоповерхового будинку, попри заборону використання піротехніки під час воєнного стану. Відео з подією швидко рознеслося соціальними мережами, а вже незабаром його головного "героя" затримали співробітники поліції. Тепер йому загрожує серйозне покарання.

Так, у ніч із 23 на 24 березня на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік запустив салют у Святошинському районі столиці. Правоохоронці, своєю чергою, почали встановлювати особу правопорушника та деталі інциденту. Про це повідомили на сторінці Поліції Київської області у Facebook.

У ході відпрацювання інформації поліцейські з’ясували, що салют запускали у дворі будинку на вулиці Олександра Махова. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.

Поліцейські провели поквартирний обхід та опитали близько сотні місцевих жителів, а також переглянули відео з камер відеоспостереження. В результаті їм вдалося встановити особу передбачуваного порушника та за допомогою спецназівців затримати його.

Ним виявився 28-річний уродженець Київської області, який раніше вже був судимий за зберігання наркотичних засобів. За його словами, він приїхав до друга на день народження та вирішив привітати його запуском салюту. Під час обшуків у квартирі правоохоронці вилучили залишки упаковки від феєрверку, запальнички та одяг, у якому затриманий був одягнений під час запуску салюту.

За цим фактом було порушено кримінальне провадження за хуліганство. Чоловіку було повідомлено про підозру і тепер йому загрожує покарання як обмеження волі до п’яти років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за місяць до Нового року 2023 року в одному з міст у супермаркеті почали продавати піротехніку. Фотографія, зроблена в цьому магазині, швидко розлетілася соціальними мережами й викликала величезну бурю негативу серед користувачів.