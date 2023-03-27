В Киеве мужчина выпил и запускал салют - ему грозит реальный срок (видео)

Нарушитель объяснил причину своего поступка

В Киеве на Борщаговке мужчина запустил фейерверк во дворе многоэтажного дома, несмотря на запрет использования пиротехники во время военного положения. Видео с происшествием быстро разнеслось по соцсетям, а уже вскоре его главный "герой" был задержан сотрудниками полиции. Теперь ему грозит серьезное наказание.

Так, в ночь на 24 марта на линию "102" поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина запустил салют в Святошинском районе столицы. Стражи порядка в свою очередь принялись устанавливаться личность правонарушителя и детали инцидента. Об этом сообщили на странице Полиции Киевской области в Facebook.

В ходе отработки информации полицейские выяснили, что салют запускали во дворе дома на улице Александра Махова (бывшая Жолудева). С места происшествия правоохранители изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.

Полицейские провели поквартирный обход и опросили около сотни местных жителей, а также просмотрели видео с камер видеонаблюдения. В результате им удалось установить личность предполагаемого нарушителя и при помощи спецназовцев задержать его.

Им оказался 28-летний уроженец Киевской области, которые ранее уже был судим за хранение наркотических средств. По его словам, он приехал к другу на день рождения и решил поздравить запуском пиротехники. В ходе обысков в квартире правоохранители изъяли остатки упаковки от фейерверка, зажигалки и одежду, в которой задержанный находился одет во время запуска салюта.

По данному факту было возбуждено уголовное производство за хулиганство. Мужчине было сообщено о подозрении и теперь ему грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за месяц до Нового года 2023 в харьковском супермаркете начали продавать пиротехнику. Фотография, сделанная в этом магазине, быстро разлетелась по соцсетям и вызвала огромную бурю негатива среди пользователей.