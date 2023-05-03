В Україні офіційно заборонили салюти та феєрверки, але не для всіх: кого не стосується

В Україні заборонено запускати феєрверки та салюти

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону на запуск та продаж салютів, феєрверків та петард.

На сайті Верховної Ради вказано, що глава держави підписав підпис під законопроектом 2 травня.

Таким чином, закон уже набув чинності.

Нагадаємо, що Рада ухвалила законопроект №7438 ще 11 квітня, "за" проголосували 290 народних обранців.

Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

У пояснювальній записці йдеться, що заборона вводиться для запобігання шкоди людям і тваринам під час розваг.

Виняток становлять феєрверки класу F1, у яких дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ.

"Звукові та світлові ефекти використання піротехніки можуть завдавати шкоди психологічному здоров’ю населення під час війни через їхню схожість зі звуками вибухів", — написали автори документа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у березні у дворі багатоповерхового будинку на Борщагівці у Києві чоловік запустив салют.