Українцям почали надсилати повістки по СМС: що буде, якщо їх ігнорувати - відповідь правозахисника

В Україні діє надзвичайно ліберальний режим щодо всіх військовозобов’язаних

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян, як і раніше, продовжать отримувати повістки від військкоматів. Їх, до речі, останнім часом почали розсилати навіть по СМС.

"Телеграф" поцікавився у правозахисника Олександра Павліченка про те, що означають такі "документи" з правової точки зору.

Насамперед юрист зазначив, що як для воюючої держави, в Україні діє надзвичайно ліберальний режим щодо всіх військовозобов’язаних. А щодо повісток по СМС, то тут йдеться про інформацію, яка в принципі не тягне за собою жодних юридичних наслідків.

"Тому що особа завжди може сказати, що вона це СМС-повідомлення не отримувала. Ця інформація призначена для особи, щоб з'ясувати, де вона і чи може з'явитися, аби отримати в належний спосіб повістку. Тому що повістка завжди вручається у письмовому вигляді, і ми чітко знаємо, як вона у законний спосіб має видаватися громадянину… Той спосіб [мобілізації], який Україна демонструє, є надзвичайно ліберальним. Відтак казати, що це якесь порушення чи зловживання правами, як на мене, не видається", — каже Павліченко.

Він також додав, що армія це не лише "штурмовики", а ще й величезна кількість різних професій, наприклад, водії, кухарі тощо. Усі їх потрібно врахувати та набирати громадян, які підпадають під мобілізацію, а в Україні з початку війни багато людей не проживають у місцях, де вони зареєстровані.

"Тому тут й виникає питання, яким чином інформувати особу про те, що вона має бути хоча б зареєстрована за конкретним місцем проживання і для можливої мобілізації через райвійськкомат. Це абсолютно логічно. За моєю оцінкою, ці правила зараз відпрацьовують в Україні, і вони, повторюю, надзвичайно ліберальні, вони не є репресивними", — вважає він.

Більше про права громадян в умовах воєнного стану та мобілізації ви можете прочитати в інтерв’ю Олександра Павліченка для "Телеграфа" під назвою "Повістки по СМС, покарання за спиртне на природі, перевірка документів: інтерв'ю з правозахисником Павліченком, ч.II".

Раніше ми писали про те, на кого з українців цього літа військкоми звертатимуть більше уваги.