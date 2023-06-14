На них в армии есть большой запрос: кому летом будут присылать повестки в первую очередь

Мобилизация в Украине продолжается

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это значит, что многие наши граждане и дальше будут получать повестки из военкоматов. При этом, на некоторых украинцев военкомы этим летом будут обращать больше внимания.

"Телеграф" рассказывает, кого из украинцев могут призвать в первую очередь летом 2023.

Так, по словам начальника Харьковского областного ТЦК полковника Владимира Арапа, на сегодняшний день в ВСУ большой запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.

Дело в том, что украинские военные обучаются управлять западным оружием, которое нам передают союзники, за границей или с иностранным инструкторами. Поэтому, чтобы сотрудничество с инструкторами было наиболее продуктивным необходимы специалисты, которые на высоком уровне говорят на английском, немецком, французском языках.

Как следствие, на призывников, владеющих иностранными языками, есть большой запрос в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Напомним, ранее мы писали о том, будут ли летом вызывать в военкоматы ограниченно годных украинцев.

Также мы сообщали о том, будет ли военкомат захаживать на пляжи этим летом.