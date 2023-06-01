Не явился в военкомат по повестке? В каком случае уклонистам грозит тюрьма

Есть только один случай, когда уклониста могут привлечь также и к уголовной ответственности

В Украине продолжается выдача повесток военнообязанным, но приходят по ним в ТЦК и СП далеко не все. В одном из случаев мужчины могут быть привлечены за уклонение к уголовной ответственности.

Детально об этом рассказал лейтенант Ярослав Гавянец, легендарный "Киборг", а ныне — командир роты в Чортковском райвоенкомате (РТЦКСП) в Тернопольской области, пишет Hromadske.

По его словам, рычагов борьбы с уклонистами практически нет у сотрудников ТЦК и СП. Так, центр дает распоряжение органам местного самоуправления или по месту работы военнообязанного мужчины, чтобы его оповестили и он расписался за повестку. Но если он отказывается расписываться, то составляют акт об отказе в получении повестки.

"И если человек не прибывает по повестке, то мы должны его найти и составить на него протокол об административном правонарушении. Затем выносят постановление о наложении штрафа. Но попробуй этих людей найти", — отметил Гавянец.

Он также добавил, что сейчас в центр комплектования приходит менее половины их тех мужчин, которые получили повестки.

"Хотя до сентября прошлого года проблем с комплектацией не было. Приходили и добровольцы, и за повестками. А сейчас остались те, которые ждут, что мы когда-нибудь где-нибудь их отловим, и те, которые ни при каких условиях не хотят идти в армию", — отмечает командир роты.

Уклониста могут привлечь также и к уголовной ответственности. Делается это когда мужчину направили на прохождение медкомиссии, по ее результатам он был признан годным, получил повестку на отправку на службу, но не явился по ней. Тогда возбуждают уголовное дело об уклонении от военной службы.

Ярослав Гавянец подчеркнул, что в Чортковском райвоенкомате на его памяти было три таких дела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Роман Симутин объяснил украинцам, законно ли вручение повестки через родственников.