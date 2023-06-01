Не з’явився до військкомату за повісткою? У якому разі ухилянтам загрожує в’язниця

Є лише один випадок, коли ухилянта можуть притягнути до кримінальної відповідальності

В Україні триває видача повісток військовозобов’язаним, але приходять за ними до ТЦК та СП далеко не всі. В одному випадку чоловіки можуть бути притягнуті за ухилення до кримінальної відповідальності.

Детально про це розповів лейтенант Ярослав Гав’янець, легендарний "Кіборг", а нині — командир роти у Чортківському райвійськкоматі (РТЦКСП) у Тернопільській області, пише Hromadske.

За його словами, важелів боротьби з ухилянтами практично немає у співробітників ТЦК та СП. Так, центр дає розпорядження органам місцевого самоврядування або за місцем роботи військовозобов’язаного чоловіка, щоб його сповістили й він розписався за повістку. Але якщо він відмовляється розписуватись, то складають акт про відмову в отриманні повістки.

"І якщо людина не прибуває по повістці, то ми маємо його знайти й скласти на неї протокол про адміністративне правопорушення. Потім виносять постанову про накладення штрафу. Але спробуй цих людей знайти", — зазначив Гав’янець.

Він також додав, що зараз до центру комплектування приходить менше половини з тих чоловіків, які отримали повістки.

"Хоча до вересня минулого року проблем із комплектацією не було. Приходили й добровольці, і за повістками. А зараз залишилися ті, які чекають, що ми колись десь їх відловимо, і ті, які за жодних умов не хочуть йти в армію", — зазначає командир роти.

Ухилянта можуть притягнути також до кримінальної відповідальності. Робиться це, коли чоловіка направили на проходження медкомісії, за її результатами його було визнано придатним, отримав повістку на відправлення на службу, але не з’явився за нею. Тоді порушують кримінальну справу щодо ухилення від військової служби.

Ярослав Гав’янець наголосив, що у Чортківському райвійськкоматі на його пам’яті було три такі справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Роман Симутін пояснив українцям, чи законне вручення повістки через родичів.