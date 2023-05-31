Повестку получит еще одна категория: кого могут "пригласить" в военкомат в июне

Мужчины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или семейным обстоятельствам, могут быть призваны в армию исключительно по собственному желанию

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а в связи со снижением предельного призывного возраста, повестки может получить большее количество украинцев.

"Телеграф" рассказывает, кто может получить повестку в июне.

Отметим, в условиях полномасштабной войны, мобилизовать могут в том числе и мужчин без боевого опыта.

Повестку могут получить такие категории:

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление.

При этом, мужчины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или семейным обстоятельствам, могут быть призваны в армию исключительно по собственному желанию.

Вместе с тем, так как 30 мая Верховная Рада снизила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете с 27 до 25 лет, теперь возможна мобилизация украинцев, которые не проходили срочную службу и военную кафедру, уже с 25 лет, а не с 27, как это было раньше. Таким образом, вероятно, раздача повесток станет еще более масштабной.

Ранее "Телеграф" публиковал разъяснения юриста, какие способы вручения повесток соответствуют законодательству — их только два.