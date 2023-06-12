Кукуруза, пахлава... повестки? Будет ли военкомат захаживать на пляжи этим летом - ответ ВСУ

В Украине закон допускает вручение повесток в любых местах

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше, будут продолжать получать повестки из военкоматов. Их, к слову, обычно раздают в людных местах, а летом этими местами становятся пляжи.

"Телеграф" рассказывает будут ли украинцам раздавать повестки на пляжах летом 2023 года.

По словам руководителя пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Натальи Гуменюк, в Украине закон допускает вручение повесток в любых местах. Так что нет ничего удивительного в том, что мужчина призывного возраста может получить этот документ даже во время посещения мест отдыха, например пляжей.

"То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляжах. — Ред.) также", — пояснила Гуменюк.

При этом, Гуменюк подчеркнула, что выдача повесток на пляжах не является наказанием. Уведомление происходит в тех местах, где находятся военнообязанные граждане Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, какие повестки будут раздавать украинцам летом.

Также мы сообщали о том, считается ли действительной повестка, которую подписал родственник.