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Не все попадут на фронт: какие повестки будут раздавать украинцам летом

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В Украине раздают повестки Новость обновлена 11 июня 2023, 15:09
В Украине раздают повестки. Фото Открытые источники

Всего в Украине есть четыре вида повесток

ВУкраине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше, будут продолжать получать повестки из военкоматов. Их, к слову, существует несколько видов.

"Телеграф" рассказывает о том, какие повестки будут получать украинцы летом 2023.

Всего в Украине законом предусмотрено четыре вида повесток:

  1. Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д. (она не означает, что военнообязанный обязательно будет мобилизован и отправится на фронт)
  2. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
  3. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу.
  4. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

При этом, напомним, что то в Украине официально был сокращен предельный призывной возраст. А это означает, что теперь украинцев могут мобилизовать уже с 25 лет.

Ранее мы писали о том, кому будут выдавать повестки в первую очередь летом 2023.

Также мы сообщали, что названы категории украинцев, которые подпадают под мобилизацию в июне.

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#Украина #Призыв #Мобилизация #Повестка