Не все попадут на фронт: какие повестки будут раздавать украинцам летом

Всего в Украине есть четыре вида повесток

ВУкраине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше, будут продолжать получать повестки из военкоматов. Их, к слову, существует несколько видов.

"Телеграф" рассказывает о том, какие повестки будут получать украинцы летом 2023.

Всего в Украине законом предусмотрено четыре вида повесток:

Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д. (она не означает, что военнообязанный обязательно будет мобилизован и отправится на фронт) Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

При этом, напомним, что то в Украине официально был сокращен предельный призывной возраст. А это означает, что теперь украинцев могут мобилизовать уже с 25 лет.

Ранее мы писали о том, кому будут выдавать повестки в первую очередь летом 2023.

Также мы сообщали, что названы категории украинцев, которые подпадают под мобилизацию в июне.