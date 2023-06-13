Болезнь повестке не помеха? Будут ли летом вызывать в военкоматы ограниченно годных украинцев

Получив повестку, такие граждане должны прибыть в военкомат

В Украине в очередной раз было продлено действие всеобщей мобилизации, а это значит, что многие наши граждане и дальше будут получать повестки из военкоматов. Они, к слову, этим летом, как и раньше, "светят" даже непригодным к службе, но это не означает, что они обязательно будут воевать.

Об этом сообщает "Телеграф".

Как отметил адвокат Андрей Карпенко, в Украине все мужчины в возрасте 18-60 лет могут получить повестки. Это касается и непригодных к военной службе.

Напомним, что всего, согласно нашему законодательству, существуют такие категории непригодности для службы:

ограниченно годный;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Получив повестку, такие граждане должны прибыть в военкомат, а там уже их могут направить на прохождение ВВК.

Вывод комиссии действителен на протяжении двенадцати месяцев, а во время военного положения на повторную ВВК отправляют тех, кто прошел ее незадолго до мобилизации.

Это означает, что бояться повестки непригодным к службе не стоит. В военкомате просто установят или обновят информацию о вашем состоянии здоровья, но никто направлять на фронт больных не собирается. Однако, если ВВК снимет гражданину ограничение для службы, то он уже может пойти на войну.

Напомним, ранее мы писали о том, будет ли военкомат захаживать на пляжи этим летом.

Также мы сообщали о том, что названы категории украинцев, которые подпадают под мобилизацию в июне.