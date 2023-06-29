Список тих, кого можуть мобілізувати, розширили: хто ще може отримати повістку влітку

У цьому випадку є певний нюанс

В Україні з писок осіб, які підпадають під загальну мобілізацію, поповнився ще однією категорією чоловіків. Йдеться про громадян призовного віку, які мають родичів з інвалідністю.

Відповідний законопроект №9342 схвалила Верховна Рада України 28 червня.

Так, у документі змінюється норма, згідно з якою відстрочку від мобілізації раніше могли отримати військовозобов’язані, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи.

Тепер до законопроекту додався абзац 11 частини I статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати". Тобто інвалідність тещі чи тестя тепер не буде підставою для звільнення від призову. Однак чоловік все ж таки не потрапить під мобілізацію в тому випадку, якщо в сім’ї більше немає інших людей, здатних утримувати родича з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Антон Маринич розповів, чи законне вручення повісток військовозобов’язаним чоловікам через їхніх родичів.