СМС від військкома та повістка під запис: як проходитиме мобілізація у липні

Мобілізація продовжується

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки у військкомати.

"Телеграф" розповідає про те, як проходитиме мобілізаційні заходи у липні.

Повістки під запис

В Україні ще навесні вирішили, що забезпечать співробітників ТЦК нагрудними камерами, щоби фіксувати факт вручення повісток. Це нововведення, наприклад, вже запрацювало у Чернігові, а надалі бодікамерами озброюватимуться дедалі більше військкомів по всій країні.

СМС від військкома

В Україні почали активно розсилати повістки по СМС, але з правової точки зору такі "документи" не несуть жодних юридичних наслідків. Докладніше про те, що робити, якщо вам надіслали повістку по телефону, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Липень безробітний

21 червня набула чинності постанова Кабміну від 18 квітня 2023 року. Згідно із документом, українці, які підлягають мобілізації, не зможуть працювати охоронцями. Відтепер цією діяльністю можуть займатися лише особи, які перебувають у військовому резерві та мають відстрочку від призову, або не підлягають призову під час мобілізації.

Повісток стане ще більше

28 червня Верховна Рада України схвалила законопроект №9342, згідно з яким інвалідність тещі чи тестя тепер не буде підставою для звільнення від призову.

Крім того, як раніше вже повідомляв "Телеграф", в Україні офіційно було скорочено граничний призовний вік. А це означає, що тепер українців можуть мобілізувати вже з 25 років.

Може бути більше "броні", але поки не факт

В уряді думають над механізмом, який дозволить отримувати відстрочку працівникам ІТ-сфери. Мова про ФОП та гіг-фахівців.

"Вже є певні напрацювання (для внесення зміни до закону – Ред.), але поки що на робочому рівні", – розповів директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хто у липні отримає повістку в першу чергу.