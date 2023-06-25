Мобілізація триває: хто в липні отримає повістку в першу чергу

Наступного місяця українцям продовжать роздавати повістки

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що багато громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки до військкомату.

"Телеграф" розповідає про те, хто отримуватиме першим повістки у липні.

Щоб зрозуміти, хто буде найбажанішим для військкомів у наступному місяці, можна згадати слова начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, який пояснив, що під час загальної мобілізації в першу чергу призивають чоловіків з бойовим досвідом, а потім уже тих, хто потрібен для відповідних спеціальностей.

Чоловіки, які не мають досвіду служби, повинні проходити навчання перед відправкою на фронт, яке має тривати не менше місяця, офіцери запасу після військових кафедр можуть вирушати на перепідготовку, яка також триває не менше місяця.

Депутати хочуть законодавчо заборонити відправляти на передову, чоловіка без воєнного досвіду без навчання.

Варто зазначити, що в Україні офіційно було скорочено граничний призовний вік. А це означає, що тепер українців можуть мобілізувати вже з 25 років.

Раніше ми писали про те, кому влітку не прийде повістка у військкомат.