На Київщині шукають ухилянтів: у поліції розповіли, скільки протоколів уже вручили

За ігнорування повістки в Україні належить адміністративна відповідальність

Поліція Київської області продовжує роботу над пошуком осіб, які, на думку місцевого територіального центру комплектації, можуть ухилятися від мобілізації.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону українських новин голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, на сьогодні до правоохоронних органів надійшло близько 6 тисяч повідомлень про таких осіб від ТЦК.

"Станом на сьогодні місцеперебування вже 900 осіб встановлено, і вони приведені до відповідних посадових осіб територіальних центрів комплектування", — сказав він.

При цьому Нєбитов зазначив, що ця цифра у 6 тисяч осіб не обов’язково позначає кількість ухилянтів, оскільки до цього числа потрапляють люди, які переїхали жити в інше місце, а тому не змогли отримати повістку за місцем проживання.

Водночас він нагадав, що за ухилення від порядку денного покладено адміністративну відповідальність і ТЦК мають право складати ці протоколи. За словами Нєбитов, таких вже було вручено 1700.

Як повідомлялося раніше, у Києві засудили адміністратора Telegram-каналу "Повістки", в якому публікувалася інформація про місця роботи представників військкомату в столиці, до п’яти років позбавлення волі та дворічного випробувального терміну за перешкоджання роботі Збройних сил.