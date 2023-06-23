В Киевской области ищут уклонистов: в полиции рассказали, сколько протоколов уже вручили

За игнорирование повестки в Украине положена административная ответственность

Полиция Киевской области продолжает работу над поиском лиц, которые по мнению местного территориального центра комплектации могут уклоняться от мобилизации.

Как сообщил в эфире единого марафона украинских новостей глава полиции Киевщины Андрей Небитов, на сегодняшний день в правоохранительные органы поступило около 6 тысяч сообщений о таких лицах от ТЦК.

"По состоянию на сегодняшний день уже 900 человек местонахождение их установлено, и они приведены к соответствующим должностным лицам территориальных центров комплектования", — сказал он.

При этом Небытов отметил, что эта цифра в 6 тысяч человек не обязательно обозначает количество уклонистов, поскольку в это число попадают люди, которые переехали жить в другое место, а потому не смогли получить повестку по месту проживания.

Вместе с тем он напомнил, что за уклонение от повестки положена административная ответственность и ТЦК имеют право составлять эти протоколы. По словам Небытова, таковых уже было вручено 1700.

Как сообщалось ранее, в Киеве приговорили администратора Telegram-канала "Повестки", в котором публиковалась информация о местах работы представителей военкомата в столице, к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку за препятствование работе Вооруженных сил.