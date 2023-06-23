Администратор популярного Telegram-канала оказался за решеткой: мешал работе военкомов

Действия мужчины могли привести к раскрытию мобилизационного плана, подрыву авторитета ВСУ и срыву военных мероприятий

Дарницкий суд Киева приговорил администратора Telegram-канала "Повестки", в котором публиковалась информация о местах работы военкомов в столице, к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку за препятствование законной работе Вооруженных сил.

Информация об этом была опубликована в Реестре судовых решений.

Так, суд признал мужчину виновным по статье 114-1 Уголовного кодекса за препятствование законной работе Вооруженных сил. В своем Telegram-канале он писал о том, в каких местах сотрудники территориальных центров комплектования выдают повестки, добавляя такие фразы как "по возможности не заезжайте" и "будьте осторожны". Это в свою очередь дискредитирует работу ТЦК.

Мужчина публиковал в соцсети конкретные адреса, по которым в тот или иной день работали представители территориальных центров комплектования. Свою деятельность он начала в январе 2023 года.

В суд обратились районные военкоматы, посчитав, что деятельность мужчины может привести к раскрытию мобилизационного плана, подрыву авторитета ВСУ и срыву военных мероприятий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Львовского областного ТЦК и СП объяснил, что повестки военнообязанным мужчинам могут вручать не только по домашним адресам, но и в общественных местах.