Адміністратор популярного Telegram-каналу опинився за ґратами: заважав роботі військкомів

Дії чоловіка могли призвести до розкриття мобілізаційного плану, підриву авторитету ЗСУ та зриву військових заходів

Дарницький суд Києва засудив адміністратора Telegram-каналу "Повістки", в якому публікувалася інформація про місця роботи військкомів у столиці, до п’яти років позбавлення волі та дворічного випробувального строку за перешкоджання законній роботі Збройних сил.

Інформація про це була опублікована у Реєстрі судових рішень.

Так, суд визнав чоловіка винним за статтею 114-1 Кримінального кодексу за перешкоджання законній роботі Збройних Сил. У своєму Telegram-каналі він писав про те, в яких місцях співробітники територіальних центрів комплектування видають повістки, додаючи такі фрази як "по можливості не заїжджайте" та "будьте обережні". Це своєю чергою дискредитує роботу ТЦК.

Чоловік публікував у соцмережі конкретні адреси, за якими того чи іншого дня працювали представники територіальних центрів комплектування. Свою діяльність він розпочав у січні 2023 року.

До суду звернулися районні військкомати, вважаючи, що діяльність чоловіка може призвести до розкриття мобілізаційного плану, підриву авторитету ЗСУ та зриву військових заходів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Львівського обласного ТЦК та СП пояснив, що повістки військовозобов’язаним чоловікам можуть вручати не лише за домашніми адресами, а й у громадських місцях.