"Безпорадна" ООН: автору акції в Києві прийшла повістка до суду

У мережі підтримали активіста

Українцю, який злегка "модифікував" автомобілі ООН, наклеївши на них наклейки з написом "useless" (безпорадна), тепер прийшла повістка до суду.

Як повідомив користувач мережі Twitter під нікнеймом Йось, судове засідання має відбутися у день його народження 22 вересня поточного року.

Як йдеться у повідомленні суду, чоловікові інкримінують звинувачення за статтею 173 кодексу про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Розглядатимуть справу у Подільському суді.

На це вже звернула увагу волонтер Меланія-Марія Подоляк, яка наголосила, що активісту прийшов повістка до суду за те, що він лише наклеїв папірець на машину. Крім того, вона припустила, що наступного разу машину просто обіллють фекаліями.

Не почали відмовчуватися й інші користувачі мережі, які не приховували, що вони думають про роботу ООН.

Як повідомлялося раніше, активіст наклеїв наклейки на автомобілі ООН після того, як росіяни знищили Каховську ГЕС, що призвело до техногенної катастрофи величезних масштабів.

При цьому того ж дня в ООН почали святкувати День російської мови і закликати людей підписатися на сторінку організації.