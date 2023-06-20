"Бесполезная" ООН: автору акции в Киеве пришла повестка в суд

В сети поддержали активиста

Украинцу, который слегка "модифицировал" автомобили ООН, наклеив на них наклейки с надписью "useless" (бесполезные), теперь пришла повестка в суд.

Как сообщил пользователь сети Twitter под никнеймом Йось, судебное заседание должно состояться в его день рождения 22 сентября текущего года.

Как говорится в уведомлении суда мужчине инкриминируют обвинение по статье 173 кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Рассматривать дело будут в Подольском суде.

На это уже обратила внимание волонтер Мелания-Мария Подоляк, которая подчеркнула, что активисту пришла повестка в суд за то, что он всего лишь наклеил бумажку на машину. Кроме того, она предположила, что в следующий раз машину попросту обольют фекалиями.

Не стали отмалчиваться и другие пользователи сети, которые не стали скрывать, что они думают о работе ООН.

Как сообщалось ранее, активист наклеил наклейки на автомобили ООН после того, как россияне уничтожили Каховскую ГЭС, что привело к возникновению техногенной катастрофы огромных масштабов.

При этом, в тот же день в ООН принялись праздновать День русского языка и призывать людей подписаться на страницу организации.