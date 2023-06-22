Запрет госпитализации военнообязанных в Прикарпатье: в ОВА прояснили ситуацию

В ОВА отметили, что что этот пункт, изложенный на Совете обороны, не конкретизирован, что и вызвало двоякую трактовку среди общественности

В Ифано-Франковской областной военной администрации прокомментировали вопрос якобы запрета на госпитализацию военнообязанных в Прикарпатье без разрешения ТЦК. Там уверяют, что никаких отказов в госпитализации нет.

Об этом сообщил заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин, пишет местное издание Galka.

По его словам, Совет обороны обсуждал такой вопрос, но решение по нему не было принято. Основанием для рассмотрения такого нововведения стало письмо от ТЦК.

"Во-первых, на Совете обороны области действительно рассматривался такой вопрос, основанием для которого было письмо от ТЦК с соответствующим запросом. Однако Совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию. Было только поручено проработать и подготовить свое решение департамента здравоохранения о запрете или нет. Пока никаких запретов на госпитализацию нет", — отметил Ильчишин.

Зампредседателя ОВА также добавил, что военнообязанные мужчины, которые получили повестки, пытаются

"Ивано-Франковская ОВА работает в рамках действующего законодательства и не нарушает права человека, ведь каждый имеет право на качественную медицинскую помощь согласно Конституции. Соглашаюсь, что этот пункт, изложенный на Совете обороны, не конкретизирован, что и вызвало двоякую трактовку среди общественности. Всем жителям и гостям Прикарпатья сейчас оказывают помощь, как обычно", — добавил он.

В то же время и.о. начальника департамента здравоохранения ОВА Владимир Дзёмбак отметил, что с начала полномасштабного вторжения в фокусе медиков остаются военнослужащие. Ограничения могут быть только соответствующие приказу Минздрава.

"Никаких отказов от госпитализаций в Прикарпатье нет, департамент здравоохранения не принимал такое решение. Мы нарабатываем этот вопрос с медучреждениями, юристами, чтобы принять решение, которое не будет нарушать конституционные права и в то же время поможет ТЦК. Когда оно будет принято, то поставим в известность общественность", – сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ивано-Франковске без разрешения городского ТЦК военнообязанные не могут менять место жительства.