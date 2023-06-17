Уехали и не вернулись в срок: что грозит украинцам, решившими "переждать" мобилизацию за границей

Адвокат объяснил, что грозит лицам, которые не вернулись из-за границы

Несмотря на объявление всеобщей мобилизации в Украине, ряд категорий мужчин все еще имеют возможность выехать за пределы страны. Впрочем, некоторые лица пользуются этим, чтобы избежать от призыва в ряды ВСУ.

Как объяснил адвокат Богдан Пересада, правила выезда граждан Украины за границу регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 г. №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

По его словам, во время военного положения право мужчинам, которые не освобождены от мобилизации, выезжать за границу могут выдать:

военные или правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские учреждения;

отправители или получатели гуманитарной помощи.

При этом за границей они могут пребывать не более 30 календарных дней.

Если же после истечения этого срока человек не вернулся в Украину, то соответствующая военная администрация или Мининфраструктуры отменяет свое решение, однако никакого наказания за это не предусмотрено. Адвокат подчеркнул, что постановление Кабмина не является законом, а потому не может ввести административную или уголовную ответственность.

"Попытаются ли привлечь к какой-либо другой ответственности сказать достаточно сложно, все возможно, но прямой ответственности за нарушение срока возврата нет", — отметил Пересада.

По его словам, возможно кто-то теоретически попытается притянуть к этому статью об уклонении от мобилизации. Впрочем, он считает, что это маловероятно, так как это уже совсем другая история.

Напомним, ранее мы писали о том, будут ли представители военкоматов захаживать на пляжи этим летом.