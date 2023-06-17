Виїхали і не повернулися вчасно: що загрожує українцям, котрі вирішили "перечекати" мобілізацію за кордоном

Адвокат пояснив, що загрожує особам, які не повернулися із-за кордону

Попри оголошення загальної мобілізації в Україні, низка категорій чоловіків все ще має можливість виїхати за межі країни. Втім, деякі особи користуються цим, щоб уникнути призову до лав ЗСУ.

Як пояснив адвокат Богдан Пересада, правила виїзду громадян України за кордон регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. №57 "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України".

За його словами, під час воєнного стану право чоловікам, які не звільнені від мобілізації, виїжджати за кордон можуть видати:

військові чи правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники чи одержувачі гуманітарної допомоги.

При цьому за кордоном вони можуть перебувати не більше ніж 30 календарних днів.

Якщо ж після закінчення цього терміну людина не повернулася до України, то відповідна військова адміністрація чи Мінінфраструктури скасовує своє рішення, проте жодного покарання за це не передбачено. Адвокат наголосив, що постанова Кабміну не є законом, а тому не може запровадити адміністративну чи кримінальну відповідальність.

"Чи спробують притягнути до будь-якої іншої відповідальності сказати досить складно, все можливо, але прямої відповідальності за порушення терміну повернення немає", — зазначив Пересада.

За його словами, можливо, хтось теоретично спробує притягнути до цього статтю про ухилення від мобілізації. Втім, він вважає, що це малоймовірно, оскільки це вже зовсім інша історія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи будуть представники військкоматів заходити на пляжі цього літа.