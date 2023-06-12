Кукурудза, пахлава... повістки? Чи буде військомат ходити по пляжам цього літа — відповідь ЗСУ

В Україні закон допускає вручення повісток у будь-яких місцях

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян, як і раніше, продовжуватимуть отримувати повістки з військкоматів. Їх, до речі, зазвичай роздають у людних місцях, а влітку цими місцями стають пляжі.

"Телеграф" розповідає, чи будуть українцям роздавати повістки на пляжах влітку 2023 року.

За словами керівника прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталії Гуменюк, в Україні закон допускає вручення повісток у будь-яких місцях. Отже, немає нічого дивного в тому, що чоловік призовного віку може отримати цей документ навіть під час відвідування місць відпочинку, наприклад пляжів.

"Тобто, громадські місця всі відкриті для спільного відвідування, можуть бути такими, де може проводитися повідомлення громадян. Абсолютно не виключено, що і там (на пляжах. — Ред.) також", — пояснила Гуменюк.

При цьому Гуменюк наголосила, що видача повісток на пляжах не є покаранням. Повідомлення відбувається у тих місцях, де перебувають військовозобов’язані громадяни України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які повістки будуть роздавати українцям влітку.

Також ми повідомляли про те, чи вважається дійсним повістка, яку підписав родич.