З’явитись у військкомат протягом 10 днів: на Заході України видали новий наказ про мобілізацію (документ)

Військовозобов’язані жителі Івано-Франківська мають незабаром з’явитися до ТЦК

В Івано-Франківську підписали наказ "Про проведення загальної мобілізації", згідно з яким без дозволу міського ТЦК військовозобов’язаним громадянам заборонено міняти місце проживання.

Як пише місцеве видання "Західний кур’єр", наказ 13 червня підписав начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Плітус.

У документі йдеться, що всі військовозобов’язані чоловіки мають з’явитися до ТЦК у 10-денний термін. Це стосується тих, хто проживає чи перебуває на території Івано-Франківської територіальної громади. При собі військовозобов’язані повинні мати військовий квиток, паспорт, медичні книги, документи, які мають право на відстрочку.

Також там зазначено, що у зазначені терміни (10 днів) буде проводитись "мобілізація людських та транспортних ресурсів в обсягах, визначених планом та мобілізаційними розпорядженнями".

Всі підприємства, установи, організації та громадяни, які є постачальниками транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, зобов’язали забезпечити доставку та передачу транспортних засобів та техніки у строки.

Також у наказі йдеться, що місцева влада та роботодавці мають "забезпечити виклик військовозобов’язаних та резервістів до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

У документі нагадали, що за ухилення від призову на військову службу порушники нестимуть адміністративну та кримінальну відповідальність.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що робити у разі отримання повістки до військкомату.