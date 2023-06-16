Явиться в военкомат в течение 10 дней: на Западе Украины издали новый приказ о мобилизации (документ)

Военнообязанные жители Ивано-Франковска должны в скором времени явиться в ТЦК

В Ивано-Франковске подписали приказ "О проведении всеобщей мобилизации", согласно которому без разрешения городского ТЦК военнообязанным гражданам запрещено менять место жительства.

Как пишет местное издание "Західний кур'єр", приказ 13 июня подписал начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Плитус.

В документе говорится, что все военнообязанные мужчины должны явиться в ТЦК в 10-дневный срок. Это касается тех, кто проживает или находится на территории Ивано-Франковской территориальной громады. При себе военнообязанные должны иметь военный билет, паспорт, медицинские книги, документы, предоставляющие право на отсрочку.

Также там указано, что в указанные сроки (10 дней) будет проводиться "мобилизация человеческих и транспортных ресурсов в объемах, определенных планом и мобилизационными распоряжениями".

Все предприятия, учреждения, организациям и граждане, которые являются поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, обязали обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки.

Также в приказе говорится, что местные власти и работодатели должны "обеспечить вызов военнообязанных и резервистов в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки".

В документе напомнили, что за уклонение от призыва на военную службу нарушители будут нести административную и уголовную ответственность.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что делать в случае получения повестки в военкомат.