Заборона госпіталізації військовозобов’язаних на Прикарпатті: в ОВА прояснили ситуацію

В ОВА зазначили, що цей пункт, викладений на Раді оборони, не конкретизований, що й викликало двояке трактування серед громадськості

В Івано-франківській обласній військовій адміністрації прокоментували питання нібито заборони на госпіталізацію військовозобов’язаних на Прикарпатті без дозволу ТЦК. Там запевняють, що жодних відмов у госпіталізації немає.

Про це повідомив заступник голови Івано-Франківської ОВВ Віталій Ільчишин, пише місцеве видання Galka.

За його словами, Рада оборони обговорювала таке питання, але рішення щодо нього не було ухвалено. Підставою до розгляду такого нововведення став лист від ТЦК.

"По-перше, на Раді оборони області справді розглядалося таке питання, підставою для якого був лист від ТЦК з відповідним запитом. Проте Рада оборони не приймала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоров’я про заборону чи ні".. Поки що жодних заборон на госпіталізацію немає", — зазначив Ільчишин.

Заступник голови ОВА також додав, що військовозобов’язані чоловіки, які отримали повістки, намагаються

"Івано-Франківська ОВА працює в рамках чинного законодавства і не порушує права людини, адже кожен має право на якісну медичну допомогу згідно з Конституцією. Погоджуюся, що цей пункт, викладений на Раді оборони, не конкретизований, що викликало двояке трактування серед громадськості. Усім мешканцям та гостям Прикарпаття зараз надають допомогу, як завжди", — додав він.

Водночас в.о. начальника департаменту охорони здоров’я ОВА Володимир Дзьомбак зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення у фокусі медиків залишаються військовослужбовці. Обмеження можуть бути лише відповідні наказу МОЗ.

"Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоров’я не приймав таке рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медустановами, юристами, щоб ухвалити рішення, яке не порушуватиме конституційні права і водночас допоможе ТЦК. Коли воно буде прийнято, то поставимо до відома громадськість", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Івано-Франківську без дозволу міського ТЦК військовозобов’язані не можуть міняти місце проживання.