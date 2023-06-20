Без дозволу військкомату до лікарні не пустять: на Прикарпатті вирішили "мотивувати" військовозобов’язаних прийти до ТЦК

В області також посилять перевірки на блокпостах

В Івано-Франківській області посилять мобілізаційні заходи та зобов’яжуть усіх військовозобов’язаних у віці від 18 до 59 років стати на військовий облік. Щоб сприяти цьому, місцевим лікувальним закладам заборонили надавати планову госпіталізацію військовозобов’язаних без узгодження із Центром комплектації.

Як повідомляє канал НТК, про це розповів голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков.

Під час брифінгу він зазначив, що на Івано-Франківщині заради покращення ситуації з мобілізацією лікувальні заклади зобов’язали щодня звітувати перед військкоматом про госпіталізацію військовозобов’язаних у разі надання їм невідкладної допомоги. Загалом госпіталізація цієї категорії населення без погодження з ТЦК не проводитиметься.

Крім того, поліцейських зобов’язали посилити роботу щодо перевірки документів на блокпостах та затримувати всіх осіб, які не можуть підтвердити свою особу.

Як повідомлялося раніше, окрім цього в Івано-Франківській області також заборонили військовозобов’язаним міняти місце фактичного проживання.