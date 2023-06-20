Без разрешения военкомата в больницу не пустят: на Прикарпатье решили "мотивировать" военнообязанных прийти в ТЦК

В области также усилят проверки на блокпостах

В Ивано-Франковской области ужесточат мобилизационные меры и обяжут всех военнообязанных в возрасте от 18 до 59 лет стать на воинский учет. Чтобы способствовать этому, местным лечебным учреждениям запретили оказывать плановую госпитализацию военнообязанных без согласования с Центром комплектации.

Как сообщает канал НТК, об этом рассказал глава Коломойской районной военной администрации Любомир Глушков.

Во время брифинга он отметил, что в Ивано-Франковской области ради улучшения ситуации с мобилизацией лечебные заведения обязали ежедневно отчитываться перед военкоматом о госпитализации военнообязанных в случае предоставления им неотложной помощи. В целом же госпитализация этой категории населения без согласования с ТЦК проводиться не будет.

Кроме того, полицейских обязали усилить работу по проверке документов на блокпостах и задерживать всех лиц, которые не могут подтвердить свою личность.

Как сообщалось ранее, помимо этого в Ивано-Франковской области также запретили военнообязанным менять место фактического проживания.