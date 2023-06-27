Військкомати видають масові "повістки": що вони означають і яка відповідальність за неявку

У низці регіонів воєнкоми вимагають масової явки громадян у військкомати, однак зі сповіщеннями не все гаразд із юридичного боку.

Днями українців в різних регіонах країни схвилювали т.зв. "загальні повістки", оформлені наказами територіальних центрів комплектування (колишні військомати). 19 червня Оболонський районний ТЦК в Києві видав наказ про те, що всі військовозобов’язані району (навіть ті, що не отримали персональні повістки), повинні з’явитися до центру в 10-денний строк.

І хоча в країні триває війна та мобілізація, як може бути "повістка" одна на всіх? У питанні розбирався "Телеграф".

Що сталося

Крім Оболонського ТЦК, наказ про загальну явку видали і в Івано-Франківську.

"Усім військовозобов’язаним-чоловікам, що проживають (перебувають) на території Івано-Франківської територіальної громади, з’явитися до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у 10-денний термін з дати опублікування даного наказу", – зазначалося в тексті документу.

На тлі інформації, що на Прикарпатті місцева влада розглядала питання про те, щоб планові госпіталізації військовозобов’язаних відбувалися з дозволу ТЦК, наказ Івано-Франківського військкомату з’явитися всім, виглядав більш ніж вагомо.

Про обов’язок ВСІМ громадянам від 18 до 59 років, які перебувають на військовому обліку, з’явитися у місцевий військкомат нагадали і в Чернігівському обласному ТЦК.

Що ж означають вищезазначені документи? Що повістка тепер може бути одною на всіх?

Що це значить

Насправді – ні. Одна "загальна" повістка вже була виписана державою 24 лютого минулого року, коли з’явився указ президента про проведення загальної мобілізації.

"Мобілізація в країні триває з 24 лютого 2022 року і ці накази просто нагадують людям про неї. Ці накази видають увесь час. Вони завжди були, просто зараз на них звернулася особлива увага. Вони весь час видаються після продовження періоду мобілізації. Це просто додаткове оповіщення", – пояснив "Телеграфу" прес-офіцер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Це можна трактувати як просто оповіщення людей про те, що в державі відбувається мобілізація. Просто як факт", – погоджується юрист Олександр Золотухін, коментуючи питання "Телеграфу".

Дійсно, на початку травня Верховна Рада продовжила дію загальної мобілізації і воєнного стану ще на 90 діб, починаючи з 20 травня.

А згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів (постанова КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487), районні та міські ТЦК повинні "організовувати оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

Правові наслідки

Тут виникає наступне запитання: чи створює таке загальне оповіщення юридичні наслідки для тих військовозобов’язаних, хто не з’явився до ТЦК? Адже в статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" сказано, що під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК у строки, вказані в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях, повістках. А загальне оповіщення не є ні мобілізаційним розпорядженням, ні персональною повісткою.

За словами правників, все ж таки персональний виклик ніхто не скасовував.

"Якщо йде мова про виклик конкретної людини, то цьому має передувати розпорядження військового комісара – начальника ТЦК, про те, що конкретна особа викликається з конкретної причини: для уточнення облікових даних, проходження медогляду чи мобілізації. Тільки після цього, у особи виникає обов’язок, щоб прибути до ТЦК та виконати це розпорядження. Загальне оголошення не створює правових обов’язків та наслідків. Так, є конституційний обов’язок чоловіка захищати державу, але щоб створити юридичні наслідки для конкретної особи стосовно її неприбуття до ТЦК, має бути персональне повідомлення", – пояснює Золотухін.

"Юридичні наслідки породжують індивідуальні правові акти, розпорядження ТЦК та СП і сповіщення конкретного військовозобов'язаного про необхідність з'явитися", – додає "Телеграфу" адвокат Дмитро Бузанов.

Індивідуальні розпорядження регламентовані законодавством не дарма, адже "повістка" одна на всіх виглядає нелогічно і навіть шкідливо.

"В один момент ТЦК не потрібні одразу всі військовозобов’язані. Потрібна певна категорія, для певних родів військ. Тому прибувати всім одразу не є логічно. Наприклад, якщо на Оболоні в один день до ТЦК прибудуть 10 тисяч чоловік, а може й більше, то військкомат з такою кількістю людей не впорається. Тому й існують персональні повістки", – резюмує Олександр Золотухін.

На думку експертів, додаткове оповіщення у вигляді загальних наказів ТЦК має на меті більше психологічний вплив.

"Такі накази військкомати просять ОСББ та ЖЕКи розвішувати на дошках оголошень, замість того, щоб останні рознесли поквартирно повістки. Та на мене така робота однакова, у плані витрати людських ресурсів. Роздрукувати всім повідомлення і розкласти в поштові скриньки, де все одно лежать квитанції від комунальних служб, було б ефективніше. Там уже персонально буде вказано ПІБ. Так, вручено не під розписку, але ж і це оголошення – в нікуди", – резюмував Дмитро Бузанов.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, хто в липні отримає повістку в першу чергу.