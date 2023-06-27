Военкоматы выдают массовые "повестки": что они означают и какая ответственность за неявку

В ряде регионов военкомы требуют массовой явки граждан в военкоматы, однако с извещениями не все в порядке с юридической стороны.

На днях украинцев в разных регионах страны взволновали т.н. "общие повестки", оформленные приказами территориальных центров комплектования (бывшие военноматы). 19 июня Оболонский районный ТЦК в Киеве издал приказ о том, что все военнообязанные района (даже не получившие персональные повестки) должны явиться в центр в 10-дневный срок.

И хотя в стране идет война и мобилизация, как может быть "повестка" одна на всех? В вопросе разбирался "Телеграф".

Что произошло

Кроме Оболонского ТЦК, приказ об всеобщей явке издали и в Ивано-Франковске.

"Всем военнообязанным-мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной общины, явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа", — отмечалось в текст документа.

На фоне информации, что в Прикарпатье местные власти рассматривали вопрос о том, чтобы плановые госпитализации военнообязанных происходили с разрешения ТЦК, приказ Ивано-Франковского военкомата явиться всем, выглядел более чем весомо.

Об обязанности ВСЕМ гражданам от 18 до 59 лет, состоящим на военном учете, явиться в местный военкомат напомнили и в Черниговском областном ТЦК.

Что же означают вышеупомянутые документы? Что повестка теперь может быть одной на всех?

Что это значит

На самом деле – нет. Одна "общая" повестка уже была выписана государством 24 февраля прошлого года, когда появился указ президента о проведении всеобщей мобилизации.

"Мобилизация в стране продолжается с 24 февраля 2022 года и эти приказы просто напоминают людям о ней. Эти приказы выдают все время. Они всегда были, просто сейчас на них обратилось особое внимание. Они все время выдаются после продления периода мобилизации. Это просто дополнительное оповещение ", — объяснил "Телеграфу" пресс-офицер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Это можно трактовать как просто оповещение людей о том, что в государстве происходит мобилизация. Просто как факт", – соглашается юрист Александр Золотухин, комментируя вопрос "Телеграфу".

Действительно, в начале мая Верховная Рада продлила действие всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 суток, начиная с 20 мая.

А согласно Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление КМУ от 30 декабря 2022 г. № 1487), районные и городские ТЦК должны "организовывать оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Правовые последствия

Здесь возникает следующий вопрос: создает ли такое общее оповещение юридические последствия для тех военнообязанных, кто не явился в ТЦК? Ведь в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сказано, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях, повестках. А всеобщее оповещение не является ни мобилизационным распоряжением, ни персональной повесткой.

По словам юристов, все же персональный призыв никто не отменял.

"Если речь идет о вызове конкретного человека, то этому должно предшествовать распоряжение военного комиссара – начальника ТЦК, о том, что конкретное лицо вызывается по конкретной причине: для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра или мобилизации. Только после этого у лица возникает обязательство прибыть в ТЦК и выполнить распоряжение. Общее объявление не создает правовых обязанностей и последствий. Да, есть конституционная обязанность мужчины защищать государство, но чтобы создать юридические последствия для конкретного лица относительно его неприбытия в ТЦК, должно быть персональное сообщение», – объясняет Золотухин.

"Юридические последствия порождают индивидуальные правовые акты, распоряжения ТЦК и СП и уведомление конкретного военнообязанного о необходимости явиться", – добавляет "Телеграфу" адвокат Дмитрий Бузанов.

Индивидуальные распоряжения регламентированы законодательством не зря, ведь повестка одна на всех выглядит нелогично и даже вредно.

"В один момент ТЦК не нужны сразу все военнообязанные. Нужна определенная категория, для определенных родов войск. Поэтому прибывать всем сразу не логично. Например, если на Оболони в один день в ТЦК прибудут 10 тысяч человек, а может и больше, то военкомат с таким количеством людей не справится. Поэтому и существуют персональные повестки", — резюмирует Александр Золотухин.

По мнению экспертов, дополнительное оповещение в виде общих приказов ТЦК имеет большее психологическое влияние.

"Такие приказы военкоматы просят ОСМД и ЖЭКи развешивать на досках объявлений, вместо того, чтобы последние разнесли поквартирно повестки. Но как по мне такая работа одинакова, в плане расходования человеческих ресурсов. Распечатать всем сообщения и разложить в почтовые ящики, где все равно лежат квитанции от коммунальных служб, было бы эффективнее. Там уже персонально будет указаны ФИО. Да, вручено не под расписку, но и это объявление — в никуда", — резюмировал Дмитрий Бузанов.

Напомним, "Телеграф" писал, кто в июле получит повестку в первую очередь.