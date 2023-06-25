Мобилизация продолжается: кто в июле получит повестку в первую очередь

В следующем месяце украинцам продолжат раздавать повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат.

"Телеграф" рассказывает о том, кто будет получать первым повестки в июле.

Чтобы понять, кто будет самым желанным для военкомов в следующем месяце можно вспомнить слова начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, который объяснил, что во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Мужчины, не имеющие опыта службы, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое должно длиться не менее месяца, офицеры запаса после военных кафедр могут отправляться на переподготовку, которая также длится не менее месяца.

Депутаты хотят законодательно запретить отправлять на передовую, мужчину без военного опыта без обучения.

Стоит отметить, что в Украине официально был сокращен предельный призывной возраст. А это означает, что теперь украинцев могут мобилизовать уже с 25 лет.

Ранее мы писали о том, кому летом не придет повестка в военкомат.