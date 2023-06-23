В Україні хочуть тимчасово звільнити від мобілізації низку громадян: про кого мова

В уряді вже працюють над поправками до закону

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян, як і раніше, продовжать отримувати повістки від військкоматів. Втім, існує низка громадян, які можуть одержати броню (відстрочку) від призову на фронт.

Як пише NV, таких громадян незабаром може стати більше.

Йдеться про ФОП та гіг-фахівців (працівники, які у конкретних проектах у визначені терміни вирішують поставлені завдання). За словами директора департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергія Сметанка, ІТ-галузь є однією з найпотужніших і найважливіших в Україні. Зараз у законі прописано, що бронюватися можуть лише підприємства, установи та організації, а це означає, що багато наших айтішників отримують повістки без можливості відстрочки. Але в уряді вже працюють над цим питанням.

"Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-фахівці. На жаль, зараз усі вони випали із системи… Вже є певні напрацювання (для внесення змін до закону — Ред.), але поки що на робочому рівні)», — каже Сметанко.

Він також додав, що минулого року багато заявок повертали компаніям через недостатнє обґрунтування. Наразі процедуру прописано точніше, а підприємству достатньо підпадати під три критерії, щоб вважатися критично важливим.

Для довідки: термін дії такої відстрочки не може перевищувати шести місяців. За потреби питання бронювання вирішується повторно, і статус продовжується.

Нагадаємо раніше ми писали про те, що через нові правила, пов’язані з мобілізацією, багато українців можуть втратити роботу.

Також ми повідомляли, що буде, якщо українець проігнорує повістку щодо СМС.