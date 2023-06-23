В Украине хотят временно освободить от мобилизации ряд граждан: о ком речь

В правительстве уже работают над поправками в закон

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше, продолжат получать повестки от военкоматов. Впрочем, существует ряд граждан, которые могут получить бронь (отсрочку) от призыва на фронт.

Как пишет NV, таких граждан вскоре скоро может стать больше.

Речь идет о ФЛП и гиг-специалистах (работники, которые в конкретных проектах в определенные сроки решают поставленные задачи). По словам, директора департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергея Сметанко, ІТ-отрасль является одной из самых мощных и важных в Украине. Сейчас в законе прописано, что бронироваться могут только предприятия, учреждения и организации, а это означает, что многие наши айтишники получают повестки без возможности отсрочки. Но в правительстве уже работают над этим вопросом.

"Мы понимаем, что ФЛП — это основная форма трудоустройства в ІТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы… Уже есть определенные наработки (для внесения изменения в закон — Ред.), но пока на рабочем уровне)", — говорит Сметанко.

Он также добавил, что в прошлом году много заявок возвращали компаниям из-за недостаточного обоснования. Сейчас процедура прописана точнее, а предприятию достаточно подпадать под три критерия, чтобы считаться критически важным.

Для справки: срок действия такой отсрочки не может превышать шести месяцев. При необходимости вопрос бронирования решается повторно, и статус продолжается.

Напомним ранее мы писали о том, что из-за новых правил, связанных с мобилизацией, многие украинцы могут потерять работу.

Также мы сообщали, что будет, если украинец проигнорирует повестку по СМС.