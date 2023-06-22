Если военкомат разрешит: из-за новых правил многие украинцы могут потерять работу (документ)

Новое постановление Кабинета министров Украины уже вступило в силу

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что годных к службе граждан, как и раньше, могут призвать на фронт. Тех же граждан, кто остался в тылу во время войны, может ждать неприятный "сюрприз" в виде потери работы.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 18 апреля 2023 года, которое вступило в силу вчера, 21 июня.

Согласно документу, украинцы, которые подлежат мобилизации, не смогут работать охранниками. Отныне этой деятельностью могут заниматься только лица, находящиеся в военном резерве и имеющие отсрочку от призыва, или не подлежащие призыву во время мобилизации.

Теперь к заявлению на получение лицензии на осуществление охранной деятельности должны прилагаться следующие документы:

Документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (воинской части), указанных в военном билете, контракте или справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки. Копия соответствующего документа также должна быть приложена, за исключением лиц, не подлежащих призыву по мобилизации.

Копия военного билета, контракта или справки, подтверждающей право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также может предоставляться справка о непригодности лица по состоянию здоровья для выполнения военной службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет, если игнорировать повестку, которую прислали по СМС.

Также мы сообщали о том, на кого из украинцев этим летом военкомы будут обращать больше внимания.