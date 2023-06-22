Если военкомат разрешит: из-за новых правил многие украинцы могут потерять работу (документ)
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Новое постановление Кабинета министров Украины уже вступило в силу
В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что годных к службе граждан, как и раньше, могут призвать на фронт. Тех же граждан, кто остался в тылу во время войны, может ждать неприятный "сюрприз" в виде потери работы.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 18 апреля 2023 года, которое вступило в силу вчера, 21 июня.
Согласно документу, украинцы, которые подлежат мобилизации, не смогут работать охранниками. Отныне этой деятельностью могут заниматься только лица, находящиеся в военном резерве и имеющие отсрочку от призыва, или не подлежащие призыву во время мобилизации.
Теперь к заявлению на получение лицензии на осуществление охранной деятельности должны прилагаться следующие документы:
- Документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (воинской части), указанных в военном билете, контракте или справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки. Копия соответствующего документа также должна быть приложена, за исключением лиц, не подлежащих призыву по мобилизации.
- Копия военного билета, контракта или справки, подтверждающей право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также может предоставляться справка о непригодности лица по состоянию здоровья для выполнения военной службы.
Напомним, ранее мы писали о том, что будет, если игнорировать повестку, которую прислали по СМС.
Также мы сообщали о том, на кого из украинцев этим летом военкомы будут обращать больше внимания.