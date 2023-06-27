Повістки почали вручати на камеру: де вже діє нововведення (відео)

Запис із нагрудної камери буде доказом, що повістка дійсна була вручена

Ще навесні в Україні було ухвалено рішення забезпечити бодікамерами співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для відеофіксації вручення повісток. Одним із перших міст, де запрацювало нововведення, став Чернігів.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

На ньому представники військкомату запитують чоловіка, чи він стоїть на військовому обліку, на що той відповідає: "Я не знаю, у мене господарство, кури там, свині… молода жінка". Ці записи працівники ТЦК та СП здають наприкінці робочого дня на перевірку. З одного боку, відео доводить факт вручення повістки, з іншого — мотивує співробітників військкомату, щоб усе було зроблено законно.

Зазначимо, як раніше пояснював адвокат Роман Симутін, запис із нагрудної камери буде доказом, що повістка дійсна була вручена.

У разі неявки чоловіка до військкомату представник ТЦК та СП складе протокол і до нього долучить відео з камери. Далі військкомат винесе протокол про притягнення людини до адміністративної відповідальності за ухилення від військового обліку.

Як розповідав "Телеграф", раніше виписувати повістки під відеозапис, щоб уникнути скандалів з їх врученням, почали в Одесі.