Повестки начали вручать на камеру: где уже действует нововведение (видео)

Запись с нагрудной камеры будет являться доказательством, что повестка действительна была вручена

Еще весной в Украине было принято решение обеспечить бодикамерами сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, для видеофиксации вручения повесток. Одним из первых городов, где заработало нововведение, стал Чернигов.

Соответствующее видео появилось в сети.

На нем представители военкомата спрашивают мужчину, стоит ли он на военном учете, на что тот отвечает: "Я не знаю, у меня хозяйство, куры там, свиньи … молодая жена". Эти записи сотрудники ТЦК та СП сдают в конце рабочего дня на проверку. С одной стороны, видео доказывает факт вручения повестки, с другой — мотивирует сотрудников военкомата, чтобы все было сделано законно.

Отметим, как ранее пояснял адвокат Роман Симутин, запись с нагрудной камеры будет являться доказательством, что повестка действительна была вручена.

В случае неявки мужчины в военкомат, представитель ТЦК и СП составит протокол и к нему приобщит видео с камеры. Далее военкомат вынесет протокол о привлечении человека к административной ответственности за уклонение от воинского учета.

Как рассказывал "Телеграф", ранее выписывать повестки под видеозапись во избежание скандалов с их вручением, начали в Одессе.